Roma, Ranieri con la Lazio è derby anche in casa: "Mio nipote..."

RASSEGNA STAMPA - Col Torino sarà l’ultima di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, cresce l’attesa e la curiosità tra il popolo giallorosso nel capire chi prenderà il suo posto. Il tecnico, ha dichiarato nell’intervista concessa a La Repubblica, non ha intenzione di fare il nome del suo successore ma ha rassicurato tutti sul fatto che ci sia già l’accordo.

Il tecnico di Testaccio è subentrato a Juric, è riuscito a riportare il club in alto risollevandone le sorti per quanto possibile. Durante la chiacchierata ha ammesso che sulla buona riuscita del suo lavoro non ha mai avuto alcun dubbio: “Quando sono entrato ho pensato: una settimana e rimetto tutto a posto. Hummels disse: ‘Riprenderemo la Lazio’. Io non gli diedi peso, l’importante era portare la Roma fuori dalle sabbie mobili”.

Proseguendo con la chiacchierata, passando alla famiglia, il romano ha svelato di vivere un derby costante in casa dal momento che suo nipote porta il nome di un ex giocatore che ha fatto la storia della Lazio: “Si chiama Giorgio, in onore di Chinaglia. Mia cognata è laziale”.

