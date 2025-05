Calciomercato Lazio | Castellanos, Durosinmi e Ioannidis: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dalla Premier si fanno sempre più insistenti le attenzioni nei confronti di Castellanos. Ecco perché Fabiani starebbe monitorando diversi profili in caso di addio, ma anche per avere più gol il prossimo anno. A marzo, rivela Il Messaggero, c'era stato un incontro per il 22enne nigeriano Rafiu Durosinmi, 8 centri e 4 assist dopo il rientro dall'operazione al ginocchio. Se dovessero arrivare, però, 35-40 milioni per il Taty, cambierebbe completamente lo scenario, servirebbe un sostituto vero. Dalla sua, la Lazio smentisce di aver inviato emissari in Grecia a visionare il 25enne Fotis Ioannidis. Non ce ne sarebbe neanche bisogno. A Formello lo conoscono da tempo: lo stesso Mandas ha rivelato la sua voglia di Serie A, ma servono 20 milioni per convincere il Panathinaikos. Non sarà semplice. Come non lo sarà sbrigliare il rebus legato al futuro di Castellanos e a chi sarà chiamato per migliorare il rendimento del reparto offensivo biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE