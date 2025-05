Lazio - Lecce, i tifosi spingono per l'Europa: il dato aggiornato sui biglietti

Domenica i tifosi della Lazio grideranno più che mai. Baroni non ci sarà, squalificato nel match contro l'Inter, ma sarà comunque vicino alla sua squadra in una giornata così importante in termini di Europa. Nel frattempo, i tifosi della Lazio si preparano a regalare una cornice d'amore e sciarpe biancocelesti per l'ultimo atto della stagione e magari chissà, festeggiare la Champions o l'Europa League.

Pertanto, stando a quando appreso dalla nostra redazione, ad oggi si contanto 46.000 presenze. Il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, la proiezione si aggira sui 50.000. Inoltre, è stata aperta la vendita libera agli ospiti con la tessera del tifoso. Una cornice di tifosi per l'ultima battuta stagionale.

Pubblicato il 22/05