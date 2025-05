Lazio, Zaccagni vuole tornare al gol: un rientro per la qualificazione

RASSEGNA STAMPA - Serve una notte da Lazio, una di quelle importanti. Oggi è l'ultima di campionato, manca solo un punto per arrivare in Conference League ma il destino, grazie a una vittoria biancoceleste e cadute altrui, può ancora riservare delle sorprese tra Europa e Champions League. Per riuscire a sperare, servirà una grande prestazione. Soprattutto da parte dei suoi uomini simbolo: uno su tutti, Mattia Zaccagni, al rientro dopo la squalifica scontata contro l'Inter.

Il capitano della Lazio non sta vivendo un periodo particolarmente felice in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, soffre di pubalgia da fine febbraio e ancora non passa; inoltre, viene tormentato dal digiuno in Serie A: nel 2025 in casa ha segnato soltanto alla Real Sociedad, in Europa League. Era fine gennaio. L’ultimo gol all’Olimpico in campionato risale alla fine di novembre, quando la Lazio superò agevolmente il Bologna (3-0). Servirà il miglior Zaccagni per portare più in alto possibile la Lazio, ma anche in ottica Nazionale con le qualificazioni ai mondiali all'orizzonte.

