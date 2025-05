Serie A, oggi in campo Bologna e Milan: il programma della giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato è stato vinto dal Napoli di Antonio Conte. Battuto il Cagliari ieri sera, poco importa se anche l'Inter ha sconfitto il Como. Il giorno dopo, è ancora tempo di festeggiare. Per altri, è solo il tempo di concludere la stagione, che sia essa indimenticabile o da dimenticare. Il Bologna ospita un Genoa salvo e che non ha nulla da chiedere al campionato, così come gli emiliani che festeggeranno la Coppa Italia insieme ai propri tifosi. Il Milan ospita il Monza, con i tifosi delusi e in protesta per l'annata fallimentare. Sarà più un incontro con il cuore che collegherà presente e passato, con Nesta e Galliani che ritroveranno il Diavolo e San Siro, la Scala del calcio. Ecco di seguito il programma della giornata:

BOLOGNA - GENOA (Ore 18:00)

MILAN - MONZA (Ore 20:45)

