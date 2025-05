Lazio | Castellanos, all'Olimpico un'astinenza record: l'ultimo gol e il digiuno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Castellanos non segna in casa dal 9 febbraio contro il Monza, e dunque dall'ultima vittoria della Lazio all'Olimpico. Tutto contro il Lecce per capire se sarà Conference, Europa o Champions League. Servono i gol del Taty, la fine del digiuno, riporta Il Messaggero. Pesano senz'altro i due infortuni, in primis lo stiramento rimediato contro il Napoli. Dal rientro, l'argentino ha segnato solo una volta in trasferta in campionato (contro il Genoa) e una all'Olimpico ma in Europa League contro il Bodo. La sua rete era coincisa con una vittoria, seppur amarissima alla luce dell'eliminazione dalla Coppa.

Domani saranno centocinque giorni senza aver lasciato un segno interno, tre mesi e mezzo. Solamente tre centri in Serie A nel nuovo anno. Castellanos sogna il gran finale per incrementare il proprio rendimento: 14 gol, 10 in campionato e 4 in Europa. Stesso bottino dei tempi del Girona, la sua prima stagione oltre l'Atlantico. Con un altro sigillo, Taty alzerebbe il suo personale record europeo, anche se non vanno trascurati gli otto assist per i compagni nel computo complessivo. È fondamentale l'argentino, s'è visto quando è mancato. Lega il gioco, ma non sarà mai un cecchino, un bomber. Castellanos sembra quasi un trequartista che si posiziona al centro dell'attacco. Anche il CT Scaloni lo ama e lo convoca ormai sempre per questo.

