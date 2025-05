Napoli, non solo per i tifosi: anche nello spogliatoio il protagonista è Pedro! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non solamente per i tifosi, che alla fine della partita contro il Cagliari hanno intonato il coro dedicato a "Pedro", anche negli spogliatoi del Napoli il vero protagonista è il campionissimo della Lazio, che ha siglato una doppietta contro l'Inter nell'ultimo turno, decisiva per la lotta scudetto. Come testimoniano le immagini pubblicate su Instagram da Rafa Marin, anche i calciatori azzurri hanno lanciato un coro per lo spagnolo, utilzzando - come accade all'Olimpico quando gioca la Lazio - l'indimenticabile canzone di Raffaella Carrà. Di seguito il video:

