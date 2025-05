Serie A, ecco il miglior difensore: beffa per Nuno Tavares

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lega di Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A 2025/26, che premiano il miglior Under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. Beffa per Nuno Tavares, che era stato inserito tra i candidati per ottenere il riconoscimento di MVP per quanto riguarda la difesa. Il titolo è andato ad Alessandro Bastoni. Di seguito, tutti i calciatori premiati:

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

MIGLIOR UNDER 23: Nico Paz (Como)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Alessandro Bastoni (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Tijjani Reijnders (Milan)

MIGLIOR ATTACCANTE: Mateo Retegui (Atalanta)

