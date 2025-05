Europa League | Orgoglio Lazio: due gol biancocelesti tra i migliori del torneo

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Il percorso della Lazio in Europa League si è concluso in maniera amara, con l'eliminazione ai quarti di finale per mano del Bodo/Glimt che ha fatto nascere più di qualche rimpianto in casa biancoceleste. Nonostante ciò, la squadra di Baroni si è messa decisamente in mostra nel corso del torneo, chiudendo il girone unico al primo posto dopo aver perso una sola partita, per poi eliminare il Viktoria Plzen agli ottavi di finale.

Nonostante il finale deludente, quanto fatto dalla Lazio nell'arco della competizione non è finito nel dimenticatoio, tant'è che due reti biancocelesti sono finite tra le dieci candidate al 'Goal of the Tournament' dell'Europa League. Si tratta della pennellata da fuori area di Pedro contro l'Ajax e della magia di Isaksen a tempo scaduto nella gara di andata contro il Viktoria Plzen, due reti che hanno fatto letteralmente impazzire ogni laziale.

