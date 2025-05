Klopp senza giri di parole: "Non andrò alla Roma, sono tutte str***ate!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembra tramontare definitivamente l'ipotesi di un arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina giallorossa. Dopo la smentita dell'agente, s'è espresso ulteriormente sul tema lo stesso ex tecnico tedesco ieri sera all'evento dedicato al Liverpool, squadra che insieme al Borussia Dortmund lo ha fatto diventare uno dei grandi. Queste le sue parole in merito alle recenti indiscrezioni: "Non andrò alla Roma. Se leggete voci sul fatto che potrei tornare ad allenare nei prossimi anni, sono tutte s*******e. Potete essere i primi a dirlo".

