Lazio, nove anni in Europa: come cambiano i ricavi se sarà Conference

RASSEGNA STAMPA - La Champions e l'Europa League appese ai risultati di Juve e Roma. Il sesto posto di oggi vale la Conference. L'opzione "fuori da tutto"? Meglio non considerarla. La Lazio e Baroni sono attesi dall'ultima chiamata. Devono pensare a battere il Lecce per giocarsi ogni chance possibile, il resto dei conti si farà alla fine. La prossima qualificazione, riporta Corriere dello Sport, porterebbe a nove le stagioni consecutive in Europa. Negli ultimi otto anni, i biancocelesti si sono qualificati sei volte in Europa League e due in Champions. La terza competizione europea, se fosse confermata, prevederebbe gli spareggi del 21 e del 28 agosto la Lazio vi accederebbe direttamente, senza passare dai primi tre turni di qualificazione. Le due date cadrebbero prima e dopo l'esordio campionato, dove si inizierà il 23 e il 24 agosto.

Lotito tiene allo status internazionale del club e ai ricavi che produce. L'UEFA un anno fa aveva stanziato per un triennio 285 milioni a stagione per la Conference, 50 in più rispetto all'edizione precedente. I 36 club qualificati per la fase a gironi riceveranno 3,17 milioni di euro. Per ogni partita, poi, verranno assegnati bonus legati alle prestazioni: 400 mila euro per vittoria, 133 mila euro per ogni pareggio. In base alla classifica finale della prima fase, le squadre riceveranno bonus (calcolati in base alla divisione in quote) del valore di 28 mila euro. I club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno 200.000 euro.

Poi si passerà alla fase ad eliminazione diretta, con i club che riceveranno queste quote: qualificazione agli spareggi degli ottavi di finale 200.000 euro, qualificazione agli ottavi di finale 800.000 euro, qualificazione ai quarti di finale 1,3 milioni di euro, qualificazione alle semifinali 2,5 milioni di euro, qualificazione alla finale 4 milioni di euro. Chi vince riceve 3 milioni. Infine, rimangono anche le quote legate all’ex market pool e al ranking storico, e un terzo criterio di distribuzione, riguarda i diritti televisivi.

