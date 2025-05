FORMELLO - Lazio, Tavares in gruppo. Dia ok, Pedro spera

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Verso l’ultima fatica della stagione, tra calciatori gestiti, spostamenti e prove tattiche che non hanno ancora svelato le intenzioni di Baroni in vista della sfida con il Lecce. Stamattina è tornato in gruppo Tavares, subito provato sulla corsia sinistra. Il portoghese fino a ieri aveva lavorato a parte, a Milano era uscito con i crampi, poi ha dovuto fare i conti con un attacco influenzale che l’ha frenato a inizio settimana.

Da oggi si è rimesso a disposizione. Anche Pellegrini ha risposto presente, Baroni potrà scegliere con tutta tranquillità i terzini per domenica. A destra il ballottaggio è tra Marusic e Hysaj, oggi testato tra i titolari (ma il montenegrino resta in vantaggio). L’altro dubbio è quello sulla trequarti. Zaccagni ha scontato la squalifica e si riprenderà la maglia a sinistra.

A destra Pedro in pole su Isaksen anche se lo spagnolo stamattina si è mosso come trequartista centrale. In quella posizione è favorito Dia, in gruppo dopo la giornata di lavoro differenziato. Oggi si è allenato a parte Vecino, a questo punto destinato alla panchina. Domani alle 16.30 la rifinitura che chiuderà la preparazione.

