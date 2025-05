Yamal, dietro l'esplosione del talento del Barça c'è un ex Lazio: ecco chi è

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Lamine Yamal è senza dubbio il talento più brillante dell'intero panorama calcistico mondiale. Dopo aver già vinto l'Europeo con la Spagna da protagonista, in questa stagione il classe 2007 ha trovato la sua consacrazione definitiva, candidandosi come uno dei favoriti per la vittoria del prossimo Pallone D'Oro.

Il giovane prodigio blaugrana è attualmente seguito dal procuratore Jorge Mendes, ma in pochi sanno che dietro la sua esplosione si cela la lungimiranza di un ex Lazio. Ivan De La Peña, giocatore biancoceleste nella stagione 1998-99 e di nuovo in quella 2001-02, è stato, infatti, il primo agente di Yamal. Come rivelato dal media tedesco Frankfurter, il classe 2007 fu molto vicino a passare al Bayern Monaco nel 2022, salvo poi rimanere in Catalogna su consiglio proprio De La Peña, che considerò il Barcellona la miglior squadra in cui crescere. Dopo qualche anno, possiamo dire che ha avuto ragione.

