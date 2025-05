Calciomercato Lazio | Il PSG si guarda intorno: non solo Gila per la difesa

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila è sicuramente uno dei pezzi più pregiati della Lazio nel prossimo mercato. Ci sono tante squadre che potrebbero affondare il colpo in estate: dal Milan, come vi abbiamo raccontato, al Brighton in Premier League, fino al Bournemouth e al PSG, senza dimenticare il Bayern Monaco, il Manchester City, il Real Madrid, la Juventus e l'Inter di cui si è parlato negli ultimi mesi.

Il portale francese di dailymercato.com si è soffermato sul piano di mercato in difesa dei parigini, visto anche il possibile addio di Marquinhos. Come sostituto non ci sarebbe solo il centrale biancoceleste in lista: nel mirino ci sono anche Joel Ordoñez del Bruges e Christian Mosquera del Valencia, che tra l'altro è stato visionato anche dalla Lazio. Gila, quindi, non è l'unico obiettivo.

