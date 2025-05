Lazio, senti Miccoli: "Spero che il Lecce si salvi, ma non sarà facile"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima giornata di campionato deciderà la corsa all'Europa e la lotta salvezza, a partire da Lazio - Lecce in programma domenica sera all'Olimpico. A margine del Memorial Gaucci l'ex attaccante Fabrizio Miccoli si è espresso sulla gara, mettendosi dalla parte dei giallorossi. Di seguito le sue parole: "Il Lecce si salva? Da tifoso me lo auguro. Non sarà facile, ma spero proprio di sì".

