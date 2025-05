Udinese, Pozzo apre agli americani: "Accordo preliminare raggiunto". L'indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

L'Udinese chiuderà la sua stagione nella sfida di domenica 25 maggio contro la Fiorentina ma la notizia che scuote i tifosi friulani è senza dubbio un'altra. Come riportato da Tgr Rai sembra infatti che la famiglia Pozzo sia vicina a vendere una parte delle quote del club.

La trattativa, intavolata con alcuni imprenditori americani con un fondo a New York, sarebbe già avanzata con un accordo preliminare già confezionato in un'operazione dal valore di oltre 150 milioni di euro. Non solo, la società potrebbe anche aprire le porte a nuovi imprenditori per quanto riguarda l'ownership del club.

