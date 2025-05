Lazio, Orlando sicuro: "Rosa non rinforzata, Baroni ha fatto il possibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina la fine del campionato, il momento per tirare le somme e programmare il futuro. Presto sarà più chiara anche la posizione di Marco Baroni sulla panchina della Lazio, in attesa di scoprire il piazzamento finale in classifica e la prossima (eventuale) competizione europea. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua sul lavoro svolto dal tecnico.

Di seguito le sue parole: "Baroni? Ha fatto il possibile con una rosa non rinforzata a gennaio, un undici di valore ma nessuno poteva pensare a un piazzamento Champions. Quanto fatto a inizio stagione è un miracolo, mentre ottimo il percorso nella prima parte di EL".

