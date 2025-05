Ex Lazio | Milan Futuro, Oddo verso la conferma in panchina anche in Serie D

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’epilogo della stagione del Milan Futuro ha regalato il verdetto più amaro, ossia la retrocessione in Serie D. Al primo anno di esistenza la squadra Under-23 rossonera non è riuscita a trovare le giuste misure in Serie C, terminando addirittura al terzultimo posto con 34 punti in 38 giornate. Ai play-out sembrava poi potesse esserci un lieto fine dopo la vittoria nell’andata contro la SPAL per 1-0, salvo veder ribaltato il tutto al ritorno a Ferrara con la sconfitta per 2-0.

Ora l’obiettivo in casa Milan dev’essere quello di allestire un piano efficace per il prossimo anno, dato che le qualità in rosa non sono mai mancate. Uno dei possibili punti di partenza ad ogni modo potrebbe essere un po’ a sorpresa rappresentato da Massimo Oddo. Quest’ultimo era subentrato a Febbraio a Bonera, nel tentativo di imprimere una svolta. Effettivamente sotto il suo regno la media punti si è alzata, ma non abbastanza per raggiungere la salvezza.

Nonostante ciò però, come riportato da SkySport, Oddo potrebbe rimanere in sella anche per la stagione 2025-26. La scelta sarebbe stata dettata anche dall’arrivo in dirigenza di Igli Tare, ex compagno dell’allenatore ai tempi della Lazio. Una scelta netta, volta comunque a non stravolgere il progetto.