Roma, il Bayer Leverkusen ti punge sui social: il post incriminato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è uscita dall'Europa League. I giallorossi si sono inchinati al Bayer Leverkusen che ha chiuso sul 2-2 il ritorno dopo il successo per 2-0 all'Olimpico. Scaramucce continue in campo, una vera battaglia nei 180 minuti di partita. Sui social, però, la partita non sembra finita. Il profilo inglese del club tedesco ha condiviso e risposto a un post dei giallorossi che, dopo lo 0-2, chiedevano cosa ci fosse di più bello con l'esultanza di Paredes. Il Bayer ha condiviso il post e ha risposto con "Essere in finale è abbastanza bello?".