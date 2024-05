Inter, Inzaghi lascia fuori l'unico diffidato. E tra una settimana c'è la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lo stadio Stirpe assisterà a un inedito o quasi: Henrikh Mkhitaryan in panchina, almeno dall’inizio. L’ultima, nonché unica, volta è accaduto a Salerno, salvo poi entrare per partecipare alla riscossa dell’Inter. Il centrocampista armeno, per distacco il giocatore di movimento più impiegato di Simone Inzaghi in questa stagione, dovrebbe restare fuori dalle scelte iniziali contro il Frosinone. Mkhitaryan ha giocato dieci partite da diffidato, riuscendo a non farsi ammonire e incappare nella squalifica, ad oggi risulta essere l'unico calciatore dell'Inter ad essere a un passo dalla squalifica: un cartellino giallo contro la squadra di Di Francesco gli costerebbe la presenza nel prossimo match contro la Lazio.

