Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Due giocatori del Fenerbahce nel mirino”

WEBTV LAZIO, ECCO LA MAGLIA CELEBRATIVA: "LA STORIA SI VESTE DI NUOVO" - FOTO&VIDEO Finalmente ci siamo, dopo i primi dettagli svelati in questi giorni ecco finalmente la maglia per celebrare i 50anni dal primo Scudetto della Lazio. Una divisa celeste chiaro con il colletto a V bianco che ricorda quella indossata da Wilson e compagni nella magica stagione... VOCI DI MERCATO LAZIO, RETROSCENA FELIPE ANDERSON: AVEVA CHIESTO DIECI MILIONI ALL'AL SHABAB Da qualche settimana è stato deciso il futuro di Felipe Anderson, che a giugno si trasferirà al Palmeiras a parametro zero. Per tornare in patria il brasiiano ha rifiutato sia il rinnovo della Lazio che la proposta della Juventus. Come riportato da...