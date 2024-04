Lazio, Tudor su Pellegrini: "Vi spiego perché non sta giocando..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, importante in vista della qualificazione europea, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa da Formello per presentare la gara e analizzare alcuni dei punti maggiormente discussione nell'ambiente. In tal senso, nel corso del suo intervento, il tecnico croato ha commentato anche la situazione inerente al mancato utilizzo di Pellegrini con le seguenti parole: "Si allena bene, è stato fuori per infortunio e altri hanno fatto bene mentre lui non c'era. Potrebbe giocare come potrebbe non giocare".