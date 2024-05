Lazio, Tudor riparte a Formello: nuovi esami per Gila

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due giorni di riposo per ripartire dopo l'amarezza maturata in campo del Monza per 2-2. Per questo la ripresa a Formello è fissata oggi alle 12, orario in cui la Lazio si allenerà per tutta la settimana: mossa volta proprio per abituarsi al lunch match di domenica contro l'Empoli. All'Olimpico infatti sarà un appuntamento con la storia, da una parte una partita da non perdere per tenere stretto il sogno Europa, dall'altra, per celebrare il cinquantesimo anniversario del primo scudetto biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, restano da valutare le condizioni di Mario Gila, l'unico assente che in questi giorni si sottoporrà a nuovi esami per valutare i progressi dopo la lesione di medio grado alla zona adduttoria della coscia sinistra. Lo staff della Lazio spera di recuperarlo almeno per la penultima giornata con l'Inter, visto che Patric, Romagnoli e Casale sono attualmente in diffida. Nessun problema per Felipe Anderson, costretto ad uscire dal campo dell'U-Power Stadium per crampi.