Calciomercato Lazio | I 'tipi' alla Tudor, nomi ed esigenze in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Fra non molto la Lazio si metterà a fare sul serio in ambito mercato. Con l'avvento di Igor Tudor servono profili giusti per il suo tipo di calcio, gente adatta alle esigenze del nuovo tecnico, per la controrivoluzione dal 4-3-3 al 3-4-2-1. Come metterla in atto, l'ha fatto con qualche indicazione tra scelte di campo e indizi in conferenze stampa. Come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico ha sempre richiamato alle sue esigenze la fisicità e i centimetri, con la rivalutazione di Vecino e Kamada che ne sono un esempio.

In tal senso, per questo sulla corsia esterna è stato fatto da tempo il nome di Gosens, sulla trequarti quello di Barak e in attacco (oltre a Simeone del Napoli, Pohjanpalo del Venezia e Tchaouna della Salernitana) quello di Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Stesso discorso anche per i difensori centrali, con Lorenzo Pirola della Salernitana che potrebbe rappresentare il profilo idoneo: giovane, alto 188 cm e con una buona capacità di lettura in fase di non possesso.

Fisicità e altezza, ma anche esplosività. E' il caso del centrale Chancel Mbemba, pupillo ai tempi del Marsiglia, più esplosivo e poco più basso. Caratteristiche su cui Tudor farà leva, la nuova Lazio è pronta per cambiare ancora una volta le proprie vesti per ripartire sul serio.