Lazio Women, Colombo: "Siamo cariche, questa settimana sarà decisiva"

Altra finale per la Lazio Women che domani in trasferta dovrà affrontare il Pavia. Il percorso verso la promozione è entrato nella fase clou, ora ogni gara può rivelarsi decisiva per il raggiungimento o meno dell'obiettivo. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per parlare di questo e della sfida, è intervenuta Sofia Colombo. Le sue parole: "La squadra sta bene, sta continuando a allenarsi in vista delle prossime tre partite in sette giorni. Saranno gli impegni più importanti del campionato, noi siamo concentrate e continuiamo a lavorare per arrivare all’obiettivo. Rotazioni? Importantissime, la squadra è pronta. Ognuna vuole dimostrare, siamo cariche”.

“Come si riesce a rimanere concentrate partita dopo partita? È difficile, ma lo staff ci aiuta. Anche tra di noi ci aiutiamo a stare giornalmente sul pezzo e concentrate”.

“Classifica, se la guardiamo? Non entra in spogliatoio. Questa settimana si deciderà tanto, ma il calcio è strano e non si sa come andrà. Siamo consapevoli di ciò ce possiamo fare e di dove possiamo arrivare, continuiamo a macinare chilometri e palloni”.

“Miglior Sofia Colombo dall’arrivo alla Lazio? Si posso dire di sì, mi sento più matura rispetto a inizio anno e anche a due anni fa quando sono arrivata. Ho imparato molto, sono contenta della Sofia che sono. Voglio continuare a lavorare e, magari, a superare questa asticella dei tre gol”.

