Papin spiega Tudor: "A Marsiglia il suo gioco non ha funzionato. Serve..."

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Questa sera al Gewiss Stadium andrà in scena la semifinale di ritorno di Europa League tra Atalanta e Marsiglia. Si ripartirà dall' 1-1 dell'andata: chi avrà la meglio affronterà la vincente di Bayer Leverkusen - Roma in finale. Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante francese Jean-Pierre Papin ha espresso il suo pensiero sulla sfida facendo un confronto tra l'Atalanta di Gasperini e l'ex Marsiglia di Tudor, ora allenatore della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Lo stile di gioco aggressivo di Gasperini ti mette in crisi. Anche il Marsiglia ha provato a intraprendere questa strada, con Tudor in panchina, ma all'OM non ha funzionato: giocare uomo su uomo è molto dispendioso e richiede una disponibilità totale della squadra. Quando ci si riesce, però, diventa un'arma per colpire qualunque avversario, l'Atalanta è un modello".