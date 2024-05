Calciomercato Lazio | Fabiani tranquillizza i giocatori sul futuro: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - A giugno ci sarà il primo vero vertice di calciomercato tra Igor Tudor e la dirigenza. Si programmerà il futuro della squadra, decidendo chi sarà a lasciare il gruppo e da chi, invece, si potrà ripartire per costruire il nuovo progetto. In questo senso, lo scorso martedì, il direttore sportivo Angelo Fabiani si è unito insieme al tecnico per parlare con il gruppo. I giocatori sono stati caricati in vista delle ultime tre partite, fondamentali per centrare l'obiettivo Europa e sono stati tranquillizzati in vista dell'estate. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il direttore sportivo biancoceleste avrebbe detto loro di credere nel progetto Lazio, rivelandogli che non avverranno così tante cessioni come sembrerebbe dalle ultime voci di mercato: "Isoliamoci, non è vero che ci saranno tutte le cessioni che si dicono. Dovete credere nel progetto Lazio, ora e in futuro".