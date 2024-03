Lazio-Milan, doppia beffa per Sarri: anche un difensore salta l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

AGGIORNAMENTO ORE 22:02 - Poco dopo l'ammonizione, Pellegrini ha ricevuto un altro giallo sempre per un fallo su Pulisic. Il difensore è stato espulso e salterà per squalifica la prossima giornata, ma resta così in diffida.

È iniziato da pochissimi minuti il secondo tempo di Lazio-Milan all'Olimpico e Di Bello ha estratto un altro giallo per i biancocelesti. Dopo Sarri, ammonito per proteste, il direttore di gara ha sanzionato Luca Pellegrini per un fallo commesso ai danni di Pulisic. Il difensore era diffidato e, anche lui come il mister, salterà la prossima sfida con l'Udinese in programma lunedì 11 marzo alle 20:45.

