Lazio, espulso Pellegrini: Marelli spiega cosa è successo

Luca Pellegrini è stato espulso per doppio giallo a seguito di un fallo commesso su Pulisic. Il biancoceleste dovrà quindi lasciare il campo e i suoi compagni in inferiorità numerica nel delicato match contro il Milan. Ecco l'episodio accaduto spiegato da Marelli a Dazn: "Tutto nasce da uno scontro di gioco da Bennacer e Castellanos. Pellegrini ha cercato di guadagnarsi la rimessa laterale perché il pallone stava uscendo dalla linea perimetrale, Pulisic è andato in contrasto, ha guadagnato il pallone e Pellegrini non ha potuto fare altro che aggrapparsi a lui. L'arbitro cosa altro poteva fare? Nulla, se non al limite fermare il gioco per il colpo preso da Castellanos, ma non l'ha valutata come una cosa particolarmente pericolosa e l'ammonazione, poi espulsione, è diventata inevitabile. Comunque nel momento del fallo su Castellanos Di Bello era girato, quindi non ha visto il contatto. Il quarto ufficiale doveva richiamare l'arbitro a interrompere il gioco".