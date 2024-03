Lazio, Nenci su Mandas: "È un Peruzzi in miniatura. Prima del derby ci ha detto..."

Massimo Nenci elogia Christos Mandas. L'ex preparatore dei portieri della Lazio, membro dello staff tecnico di mister Sarri, ha parlato del giovane estremo difensore greco arrivato in biancoceleste la scorsa estate: "L’ho visto con l'OFI Creta a Firenze in Conference League. La cosa che mi aveva impressionato di più colpito era la presa. Va a bloccare dei palloni incredibili e ne ho avuto la conferma in allenamento. Non è altissimo, ma è un Peruzzi in miniatura credetemi. Ha una forza incredibile, arriva dove gli altri non arrivano. Lo abbiamo tanto aiutato in allenamento specialmente con la tecnica. Non è facile esordire nel derby di Roma. Gli chiedemmo se fosse pronto a giocare e lui rispose 'Mister è il mio sogno'. Si allena sempre con il sorriso e sta vivendo un sogno, è in rampa di lancio e può ancora migliorare tanto".

Continua Nenci in diretta Instagram su Goalkeepermaniaofficial: "Mandas ha una spaccata paurosa alla Neuer. Non fa parte del bagaglio tecnico italiano, ma perché togliergliela. Siamo andati quindi a migliorarla e a potenziarla. E' giusto fare un bel mix".