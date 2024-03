Lazio, Pedro a Dazn: "Tudor ha dato una nuova idea di gioco. Derby? Sappiamo che significa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della vittoria della Lazio sulla Juventus, un contentissimo Pedro ha parlato così ai microfoni di Dazn del bel trionfo ottenuto:

"In pochi giorni Tudor ha lavorato bene e noi avevamo bisogno di questo. Ha dato nuova idea di gioco, quello che lui vuole, pressare alto e forte, uomo su uomo in costruzione palla. Oggi abbiamo fatto bene contro una squadra forte, fisica. Diamo tanto valore a questa vittoria. Ora rigiocheremo contro di loro la Coppa e sarà una partita fisica. Dobbiamo riposare e recuperare. Loro sono molto fisici, giocano bene in contropiede e sapevamo la loro forza, soprattutto con Chiesa che dà una spinta in più e penso che abbiamo lavorato bene. Siamo stati compatti, abbiamo combattuto fino alla fine.

Abbiamo agguantato una parola bellissima per la squadra e per i tifosi, meritata perché abbiamo creato di più. Bisogna continuare a lavorare così forte e vedremo come finirà la stagione. Io dietro la punta? Questa è una posizione in cui ho giocato qualche volta in carriera, era tanto tempo che non giocavo lì. Per me è meglio giocare vicino all'attaccante che fare tutta la fascia, Tudor mi può usare dove vuole, sono qui pronto e contento del lavoro della squadra.

Una vittoria importante quella di oggi, siamo qui per andare avanti in classifica. Davamo tanto valore a questa partita e abbiamo ottenuto questo obiettivo.

Derby? prima c'è la Coppa Italia ancora contro la Juve, sarà importante per tutti, giocatori e tifosi. Prepareremo bene la partita e vediamo se porteremo a casa la vittoria. Il derby è sempre difficile, dobbiamo combattere fino alla fine. Sappiamo quello che significa e sappiamo che dobbiamo giocare con la massima ambizione, vincere".