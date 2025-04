Lazio, Rovella da Parma al Parma: è arrivato il momento di esultare con la Nord

Lo aveva fatto e anche bellissimo nella partita d'andata. Nicolò Rovella si era conquistato il pallone all'altezza della metà campo, aveva dato il via a un'azione che si era conclusa con una super conclusione da fuori area, una parabola scesa alle spalle di Suzuzki che lo aveva lanciato esultante verso il settore ospiti. Un urlo strozzato però in gola dall'intervento del Var e dall'annullamento della rete per un presunto fallo nel momento in cui aveva recuperato il possesso su Haj.

ROVELLA CI HA PROVATO, MA... - Rovella era riuscito a segnare il suo primo gol con la Lazio, prima che la tecnologia intervenisse per strappargli via la gioia di dosso. Un dolore che il centrocampista con la numero 6 con le spalle non è ancora riuscito a scacciare via del tutto, quel gol resta ancora oggi il tassello mancante di una stagione formidabile. A distanza di mesi, però, per Rovella si ripropone l'occasione. Da Parma al Parma, questa sera sarà di nuovo titolare contro i crociati. Davanti a lui non avrà un settore ospiti stracolmo, ma una Curva Nord speranzosa di poter abbracciare il suo idolo. Nel corso della stagione l'ex Monza ci ha provato ripetutamente. Sono stati 22 i tiri totali, 14 dei quali fuori bersaglio e 8 in porta.

ILA CHIUSURA DI UN CERCHIO? - Una serie di tentativi senza successo che dovranno prima o poi avere una fine e che il più romantico degli sceneggiatori, per un proprio film, indicherebbe proprio con questa sera, con il 28 aprile, nello scenario di uno Stadio Olimpico che crede nel destino, che crede nella chiusura di un ciclo e speranzoso si augura di veder quello ciuffo biondo ripetere quella sfrenata corsa, di risentire quell'urlo di gioia rimbombare tra i seggiolini dello stadio.