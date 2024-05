Lazio, Tudor sulle condizioni di Gila: "Ecco quando potrebbe tornare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, all'antivigilia di Lazio-Empoli, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Igor Tudor per presentare la partita contro i toscani. L'allenatore, tra gli argomenti trattati, ha parlato anche del possibile ritorno di Mario Gila: "I difensori si sono allenati. Gila tornerà sicuramente contro l'Inter, vediamo se sarà in panchina domenica".