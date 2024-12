Lazio, un ex compie gli anni: il messaggio social del club - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Giornata di festa, doppia, in casa Lazio. Non è solo la vigilia di Natale, ma anche il compleanno di un ex che con la maglia biancoceleste ha vissuto anni indimenticabili regalando ricordi preziosi ai tifosi e al club stesso come sei trofei tra Supercoppa Europea, Coppa delle Coppe, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Marcelo Salas, tre stagioni con l'aquila sul petto condite da 117 gare e 48 reti, spegne oggi cinquanta candeline e la società a voluto fargli gli auguri anche via social con un post.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE