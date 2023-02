Milan, Lazetic all'Altach: "I colloqui con Klose mi hanno convinto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il giovane attaccante serbo di proprietà del Milan Marko Lazetic è stato ceduto il 31 gennaio in prestito all'Altach, squadra austriaca allenata dall'ex leggenda della Lazio Miroslav Klose. Il classe 2004 ai microfoni ufficiali del club ha rivelato quanto siano state importanti le telefonate con il suo nuovo mister per prendere la decisione del trasferimento: "Sono pieno di aspettative per le partite con l'SCR Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. I colloqui con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto che questo passo è esattamente quello giusto nella mia attuale fase di carriera. Andreas Jungdal (ex compagno al Milan, già all'Altach, ndr) mi ha già parlato molto di questo e non vedo l'ora di conoscere la squadra e i tifosi".