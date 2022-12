Mondiali Qatar | La maglia del Marocco come quella della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La grande sorpresa del Mondiale di Qatar 2022 è il Marocco. La nazionale africana ha raggiunto i quarti, per la quarta volta nella storia del continente, chiudendo il girone davanti a Croazia e Belgio ed eliminando la Spagna agli ottavi. Ora Hakimi e compagni se la vedranno con il Portogallo, alla ricerca di un'impresa storica: portare l'Africa nella semifinale di un Mondiale.

MAGLIA COME LA LAZIO - Guardando bene la maglia del Marocco ai tifosi della Lazio non sarà sfuggita una curiosa similitudine: il disegno ricalca quello della divisa biancoceleste dell'annata 1998-99 e della prima metà del 1999-2000, fino al Centenario e l'utilizzo di una maglia speciale. Lo sponsor tecnico della nazionale africana, la Puma, per Qatar 2022 ha ripreso lo schema reso celebre dalle gesta di Nesta, Vieri, Salas, Mihajlovic, Nedved, Mancini, Boksic, Sergio Conceicao, Veron e Simeone. In occasione del 120-esimo compleanno della Lazio anche la Macron ha riprodotto una maglia speciale con quel disegno, utilizzata nella parte finale del campionato 2019-2020 e nell'avventura in Champions League della stagione successiva.