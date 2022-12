Mondiali Qatar | Messi nella storia, battuta l'Australia: Argentina ai quarti col brivido

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Finale con qualche brivido (inclusa la clamorosa occasione di Kuol), ma alla fine è l'Argentina a strappare il pass per i quarti di finale del Mondiale di Qatar. Battuta dunque l'Australia, che riduce le distanze dagli avversari al 77' con Goodwin. Tuttavia, non riesce ad acciuffare il pareggio nonostante le buone occasioni avute negli ultimi venti minuti di gioco. Decisivi per il trionfo dell'Albiceleste di Scaloni, il solito Messi che, nella partita numero mille, firma la sua prima rete nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, sale a quota 9 e stacca Maradona. Il 2-0 arriva invece dai piedi di Julian Alvarez al 57'. L'Argentina può proseguire il suo cammino nella Coppa del Mondo: la prossima sfida sarà quella contro l'Olanda, reduce dal successo contro gli Stati Uniti. Finisce, invece, l'avventura dell'Australia, che aveva chiuso al secondo posto del Gruppo D, dietro alla Francia.

