Roma, giallo 'con dolo' per Mou: si è fatto ammonire per un motivo assurdo

Non una semplice ammonizione quella presa ieri da José Mourinho nel finale della partita poi persa contro la Fiorentina. Secondo La Repubblica, si tratta di un giallo "con dolo", perché il portoghese, che sapeva bene di essere in diffida, lo ha cercato ripetutamente per tutta la sfida. Per il quotidiano, l'intenzione del tecnico della Roma era proprio quella di saltare l'ultima sfida casalinga contro lo Spezia, un altro passo verso l'addio a fine stagione.