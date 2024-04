Lazio, Mandas convince ancora ma il futuro è da scrivere: i dettagli

Christos Mandas ha fatto vedere tutti i suoi 22 anni nel match di sabato con il Verona. Prima un'uscita sbagliata che aveva spalancato la porta ai veneti, ma poi un salvataggio di puro istinto su Coppola nel secondo tempo. Insomma alla fine bisogna ringraziare l'estremo difensore greco che però ogni tanto ha ancora qualche dettaglio da limare. L'infortunio di Provedel lo ha lanciato come titolare e finora l'ex Ofi Creta ha sempre risposto presente. Anche contro la Juventus in Coppa Italia, l'ellenico si è superato con un gran intervento d'istinto su Vlahovic. Il greco a Monza potrebbe tornare secondo se Provedel dovesse finalmente recuperare definitivamente dal problema alla caviglia, ma non teme di sparire dai radar. La Lazio crede moltissimo in lui e ci punta ed è per questo che il club sta valutando una soluzione per l'estate.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, i capitolini potrebbero decidere di cedere Mandas in prestito in una squadra che gli garantisca il posto da titolare. Un anno formativo che gli permetterebbe di giocare tante partite e di tornare con un bagaglio di esperienze importante all'ombra del Colosseo. La porta biancoceleste rimane al momento salda nelle mani di Ivan Provedel, fresco di adeguamento contrattuale, anche se ovviamente le vie del calciomercato sono infinite e bisognerà capire se in estate qualcuno busserà a Formello con qualche offerta irrinunciabile. Lì le cose potrebbero drasticamente cambiare, ma per ora l'idea è quella di rimanere con Ivan come primo e mandare Christos a farsi le ossa per un anno altrove. Per dirlo come in una canzone: "Separarsi per poi rincontrarsi ancora meglio di prima".