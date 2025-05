Zaccagni sicuro: "La mia prima scelta era la Lazio, mi sento in famiglia"

RASSEGNA STAMPA - Non ha avuto dubbi, Mattia Zaccagni. "Volevo il rinnovo, perché qui mi sono sentito subito in una famiglia, mi hanno accolto bene e volevo essere parte di qualcosa che sentivo anche mio", si è esposto in questo modo ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Il riferimento va a quando il capitano ha deciso di siglare un nuovo contratto con la Lazio, in quel momento si era fatta avanti anche la Juventus. A distanza di tempi si è detto contento per la scelta fatta e carico per togliersi tante soddisfazioni con la maglia biancoceleste.

"Mi sentivo di essere pronto per una responsabilità superiore, non volevo diventare un numero. La mia prima scelta era la Lazio", ha spiegato. Ci ha pensato tanto, ma non aveva intenzione di diventare 'uno dei tanti' in altre squadre. Ovviamente, poi, le cose si fanno in due: la società è stata ben contenta di continuare a lavorare con lui. In caso contrario, si sarebbe guardato intorno.

