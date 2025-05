Lazio, Giordano: "Assurdo criticare Baroni! Il calo è stato fisico, ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Parla Bruno Giordano. Ai taccuini di Tuttosport, l'ex attaccante si è espresso sul momento che sta vivendo la Lazio e in più in generale sulla sua stagione: "C’è stata una flessione nel ritorno. Il calo è stato prettamente di natura fisica", ha spiegato. Diversi giocatori, infatti, secondo lui, giocando ogni tre giorni si sono stancati troppo. Ne sono un esempio Rovella e Guendouzi, da cui passa tanto del rendimento della squadra. "Adesso dopo l’eliminazione in Europa League e con un solo impegno a settimana saranno più freschi e incisivi rispetto alle scorse settimane, dove erano un po’ in debito d’ossigeno", ha detto.

Giordano si è soffermato anche sul rendimento attuale di Zaccagni, che secondo lui ha le qualità per decidere le partite ma ora non sta esprimendo tutto il suo valore, e sulle critiche che vengono mosse a Baroni. "Non sono affatto d’accordo con chi lo critica, ha fatto una stagione incredibile", ha affermato. Per lui, infatti, non bisogna dimenticarsi che a inizio anno tutti pensavano che la Lazio fosse da settimo o ottavo posto in campionato, invece ora è in piena lotta per un posto in Champions League. "Pure in Europa ha fatto un ottimo cammino. Per questo ritengo sia assurdo criticarlo e metterlo in discussione", ha concluso.