Lazio, Zaccagni criptico su Tudor: "Non so come sarebbe andata avanti con lui..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non ha lasciato un bel ricordo alla Lazio, Igor Tudor. Lo conferma il capitano Mattia Zaccagni, che ai taccuini de Il Corriere dello Sport ha lasciato intendere che il croato fosse un tecnico alquanto particolare. "Ha fatto poche partite, quando è arrivato ha dato la scossa e ci ha permesso di arrivare in Europa League", ha spiegato inizialmente.

Ma poi è andato più a fondo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo in cui giocava. Spesso l'attuale numero dieci biancocelesti era costretto a fare il terzino: "E che ti devo dire? Interpretazione del gioco". Per Tudor l'esterno deve essere di gamba e di fisico, per questo Conceicao alla Juventus non gioca più.

"Lui ha questo modo di vedere il calcio, tutto in avanti, tutto a uomo. Ci può stare, lo propongono tante squadre, ma ci sono dei momenti in cui non puoi farlo, è logico", ha chiarito. Lo scorso giugno, tra l'altro, il croato aveva chiesto alla società di smantellare praticamente tutta la squadra, a partire da Guendouzi, Rovella e Isaksen. Poi però ha dato le dimissioni. Zaccagni preferisce non pensarci: "Eh... Non lo so come sarebbe andata avanti".