Lazio, mancano le vittorie all'Olimpico: la spiegazione di Zaccagni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio soffre all'Olimpico e domina in trasferta. La vittoria in casa manca da febbraio, contro il Monza. Prima ancora l'ultima era stata contro il Bologna, a novembre. In campionato giocare davanti ai propri tifosi è diventato un problema per la squadra di Baroni, che deve immediatamente invertire il trend per provare a conquistare un posto in Champions League. Ai taccuini de Il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è stato abbastanza netto sul motivo per cui la Lazio non vince più in casa: "Solo statistiche". Nessun problema in particolare, quindi, secondo lui. La speranza è che già da sabato contro la Juventus si possa tornare a gioire.

