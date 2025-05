Lazio, è "derby" con la Roma per la Champions. Zaccagni: "Vogliamo arrivare davanti"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in corsa per un posto in Champions, ma ovviamente non è la sola. Tra le pretendenti c’è anche la Roma. Un derby che si rinnova di partita in partita, ora i punti in classifica sono gli stessi ma i biancocelesti sono indietro per gli scontri diretti a sfavore. I giallorossi hanno rimontato la squadra di Baroni di 15 punti, ma nello spogliatoio racconta Zaccagni al Corriere dello Sport, se ne parla il giusto: “Bisogna dire che hanno fatto qualcosa di incredibile. Sono partiti dalle ultime posizioni e hanno recuperato tantissimi punti a tutti, non solo alla Lazio”. Discorso obiettivo quello del capitano che poi ha aggiunto: “Noi vogliamo lo stesso arrivare davanti”.

Vincere è l’unica cosa che conta arrivati a questo punto, il numero di gol segnati è un dettaglio l’importante è portare a casa i tre punti. Lo sa bene la Roma che di 1 a 0 ne ha collezionati diversi, ma le hanno permesso di essere dov’è ora. È capitato anche alla Lazio, nell’ultima trasferta a Empoli. “È questione di mentalità - ha detto il capitano - Se inizi a vincere partite che dovresti pareggiare o perdere, vuol dire che stai iniziando un percorso importante. Devi vincere quando non sei al 100 per cento o la squadra non gira. Sono quelli i punti che fanno la differenza”.

