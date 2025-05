Lazio, Guendouzi: "È stata una grande stagione. Ora lottiamo per la Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre a Marusic e tanti altri, Matteo Guendouzi è uno dei protagonisti del nuovo 'Inside Serie A' di Dazn per la 36esima giornata. Alla vigilia di Lazio - Juventus ha parlato della sua stagione e del finale di campionato. Di seguito le sue parole.

"Quest'anno mi sto divertendo tanto in allenamento, in partita, con i compagni e con il mister. Sono molto contento. Per me è importante stare bene, perché se si sta bene si gioca bene, se ci si allena al massimo le belle prestazioni arrivano. E io provo sempre a dare il massimo per questa squadra. Quest'anno credo di aver giocato bene e di aver dato una mano alla squadra, ma voglio fare ancora di più. Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, individuali e di gruppo, quindi devo continuare a crescere. Ma è stata una grande stagione per me".

"La coppia a centrocampo con Rovella? Non è facile, siamo una squadra molto offensiva, attacchiamo sempre dal primo all'ultimo minuto. È importante quindi fare quella corsa in più per coprire i compagni, siamo una squadra e questo fa parte dei miei compiti in campo. Proviamo a tenere l'equilibrio quando attacchiamo e quando ci difendiamo e penso che ci stiamo riuscendo, perché tutti lavoriamo per il gruppo e non per noi stessi. A volte incontri dei giocatori più egoisti che pensano solo a segnare e fare assist. Qui no. Io e Rovella abbiamo la stessa mentalità, ci mettiamo a disposizione della squadra e l'unico obiettivo sono i tre punti".

"Il nostro obiettivo è giocare la Champions League l'anno prossimo. Lottiamo per questo, ma sappiamo che non è facile perché la competizione in Serie A è durissima. Giocheremo dove meriteremo, ma se lottiamo duro e diamo il massimo sono sicuro che riusciremo a qualificarci per la Champions".

