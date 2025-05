Lazio - Juve, pronta la scenografia della Nord: le indicazioni per i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale, alla vigilia della partita contro la Juventus, il tifo organizzato ha dato alcune indicazioni ai tifosi sulla scenografia in programma domani all'Olimpico. Eccole di seguito: "Sicuramente, cercare di entrare il prima possibile allo stadio, non all'ultimo. E soprattutto consigliamo, una volta che vi posizionate ognuno sul proprio seggiolino, di mantenerlo. Se capita di spostarvi, lasciare nel seggiolino quello che avete trovato, nel posto dove andrete troverete qualcos altro. Su questo ormai siamo tutti preparati. Abbiamo la fortuna che... il laziale su queste cose è predisposto, non c'è niente da fare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 09/05