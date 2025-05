Lazio - Juve, Giordano: "Gara tirata, la deciderà un episodio". E sul Taty...

RASSEGNA STAMPA - Ci avviciniamo sempre di più a Lazio - Juventus, scontro diretto fondamentale per la corsa al quarto posto in campionato. "È un crocevia fondamentale per tutte le formazioni in lizza per le coppe", ha detto Bruno Giordano ai microfoni di Tuttosport. Secondo lui sarà una partita equilibrata, tirata, che verrà decisa da un episodio: "Una partita da 1-0. Vedremo domani chi la spunterà...", ha continuato l'ex attaccante.

Ma chi arriva meglio tra le due squadre? Secondo lui nessuna delle due è al top al momento, anche se a fine campionato contano solo i punti e non si può pensare troppo al gioco. In chiusura, poi, Giordano si è espresso su due centravanti: Castellanos e Vlahovic. Sul Taty, nello specifico, ha detto: "Sono due attaccanti che vanno serviti e innescati continuamente per ottenere il meglio da loro. Rispetto al collega serbo, Castellanos partecipa di più al gioco e in fase di non possesso".

