Lazio - Juve, Olimpico da Champions: il dato aggiornato sui presenti

RASSEGNA STAMPA - Giornata di vigilia in casa Lazio, domani arriva la Juve all’Olimpico. Alle 18 il calcio d’inizio del big match, scontro diretto per la corsa Champions. Vincere è l’imperativo, non ci sono alternative per i biancocelesti che però, per farlo, potranno contare sul sostegno dei propri tifosi. Sale il numero dei tagliandi venduti, a quelli dei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri quattromila e così, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la quota totale, al momento, è di circa 55mila spettatori. C’è ancora qualche disponibilità in Curva Maestrelli, sia nella parte riservata ai laziali sia in quella riservata agli juventini, e in Monte Mario. Per domani è previsto dunque, uno stadio da Champions in cui lo show inizierà sugli spalti, dalla Curva e i distinti adiacenti che saranno protagonisti con una coreografia prima del calcio d’inizio del match.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE