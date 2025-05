Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri, ecco cosa sappiamo. Dubbio Tavares e gli altri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale, durante 'Incondizionatamente Lazio', è intervenuto Matteo Petrucci, giornalista di SkySport. Nel parlare di Lazio - Juventus e delle possibili scelte di formazione di Baroni, si è soffermato anche sulla suggestione delle ultime ore riguardo a un possibile ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

"Domani per tanti sarà una rivincita, in particolare per Rovella, Guendouzi e Isaksen che erano nella lista di quelli da mandare via per Tudor. Ieri è stato provato Dele-Bashiru sulla trequarti, io però credo che giocherà Dia dietro Castellanos. Si tratta di prove anche per cambiare le carte a gara in corso. Per i terzini le scelte rimangono obbligate: Marusic sta bene, Pellegrini gioca. Per Tavares la convocazione è in dubbio ma si capirà meglio nel pomeriggio. L'unico dubbio che mi tengo per domani è il centrale accanto a Romagnoli: considerando che dal primo dovrebbe partire Kolo Mouani nella Juventus, potrebbe essere preferito Gila. Le notizie di questi giorni non toccano minimamente il gruppo squadra. Sarri? Non ho notizie in merito, posso solo dire che si è lasciato bene con la Lazio".

