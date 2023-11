Serie A, Giudice Sportivo: le decisioni ufficiali su Bologna-Lazio

Undicesima giornata di Serie A in archivio. Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Fari puntati sul match andato in scena venerdì al Dall'Ara tra Bologna e Lazio e chiuso con qualche scintilla di troppo sia in campo che negli spogliatoi.

Per i biancocelesti confermate le sanzioni per Pedro (la seconda in campionato), Luis Alberto (quarta, entra in diffida), Zaccagni (quarta, entra in diffida), Isaksen (seconda), Romagnoli (seconda). Per quanto successo dopo il triplice fischio, nessun provvedimento per quanto riguarda i tesserati laziali.

Punito con una multa di 5 mila euro solo Alessandro Colasante, membro dello staff tecnico di Thiago Motta, per "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio e tentato di arrivare al contatto fisico nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".